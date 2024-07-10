Капитализация PYUSD от PayPal превысила $500 млн: что нового на крипторынке

Капитализация стейблкоина PYUSD от PayPal превысила $500 миллионов

Рыночная капитализация стейблкоина PYUSD от PayPal, обеспеченного долларом США, пробила отметку в $500 млн. К моменту публикации этот показатель составляет $533,34 млн, Об этом свидетельствуют данные DeFiLlama.

Почти $399 млн приходится на активы в сети Ethereum, еще $134,5 млн — на PYUSD в сети Solana. Отметим, значительный прирост капитализации произошел за последние 30 дней. Он практически совпал с запуском стейблкоина в новом блокчейне.

Укрепив позиции, PYUSD смог войти в топ-10 стейблкоинов по рыночной капитализации. Первое место по-прежнему занимает Tether (USD) с капитализацией $112 млрд.

Таким образом, PYUSD смог обойти стейблкоины проектов Ethena и Frax Finance по этому показателю. По всей видимости, росту актива способствовала его интеграция в децентрализованные протоколы Curve и Frax, а также поддержка торговых пар с PYUSD на централизованной бирже Crypto.com. В частности, стейблкоин PayPal вошел в топ-3 пулов ликвидности на Curve.

По данным The Block, компания Paxos владеет самой большой долей PYUSD в сети Ethereum в размере $112 млн.

Далее следует биржа Crypto.com со $103 млн, Defiance Capital с $35 млн. BitGo и Curve владеют PYUSD на $14,8 млн и $14 млн соответственно.

Мошенник выдал себя за сотрудника Coinbase и вывел $1,7 миллиона

Пользователь криптовалютной биржи Coinbase заявил, что из его кошелька обманом вывели активы на $1,7 млн. Это произошло после того, как с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками платформы.

Этой историей поделилась соучредительница проекта Edge & Node Теган Клайн. По ее словам, с потерпевшим связался мошенник, заявив, что его беспокоит представитель Coinbase. В подтверждение своих слов злоумышленник направил пользователю электронное письмо, которое якобы отправила компания. В сообщении говорилось, что клиент разговаривает с «официальным представителем Coinbase».

Мошенник рассказал жертве о несанкционированном выводе активов с его счета, которое «необходимо немедленно остановить». Чтобы слова афериста выглядели убедительно, на почту клиента отправили еще одно письмо. В нем демонстрировалась транзакция, свидетельствующая о перечислении средств из криптокошелька.

В итоге злоумышленник перенаправил пользователя на сайт, где нужно было ввести сид-фразу для прекращения исходных транзакций. При этом потерпевший знал, что выполнять такие действия опасно. Он ввел часть фразы в графу, но не стал отправлять ее.

Однако это не помешало хакерам перехватить мнемонику и подобрать оставшиеся слова. Через несколько часов после разговора со счета пользователя вывели активы на $1,7 млн.

Эксперты назвали вероятную дату начала торгов спотовыми Ethereum-ETF

15 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит листинг биржевых фондов на базе Ethereum, допустил президент The ETF Store Нейт Герачи.

Накануне обновленные формы S-1 в SEC направили BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares, Franklin Templeton и VanEck.

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас предположил, что запуск ETH-ETF состоится 18 июля.

Эксперт объяснил, что Комиссия пригласила формы S-1 8 июля. В ближайшее время SEC предоставит рекомендации и документы вернут с указанием комиссий и других деталей.

Эксперты прогнозируют рост крипторынка после выплат $16 млрд кредиторам FTX

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX планирует распределить между кредиторами от $14 млрд до $16 млрд. Об этом говорится в письме компании со ссылкой на официальные документы.

Юристы FTX сообщили, что компания достигла соглашения с правительством США о продаже активов, включая инвестиции в криптовалюту, частицы в технологических компаниях, венчурных фондах и недвижимости.

Предложенный фирмой план выплат предусматривает распределение кредиторов на бирже по нескольким категориям в зависимости от требований.

В документе говорится, что в случае претензий на сумму менее $50 000 размер выплат будет составлять 118%. Предполагается, что платежные обязательства будут исполнены в течение 60 дней с момента активации плана.

Между тем, клиенты со страховыми требованиями на сумму свыше $50 000 получат компенсацию в размере от 127% до 142%. Первоначальное распределение средств ожидается до конца 2024 года.

Ончейн-аналитик Chain Mind оценил потенциальные последствия возврата столь значительной суммы средств. По его словам, выплаты станут «переломным моментом» для розничных и институциональных инвесторов и, скорее всего, приведут к росту крипторынка.

Эксперт считает, что трейдеры начнут реинвестировать возвращенные средства в разные цифровые активы. Скорее всего, первоначальную ликвидность направят в базовые криптовалюты, к которым Chain Mind отнес биткоин, Ethereum и Solana.

Затем последует диверсификация инвестиций в монеты таких секторов, как токенизированные активы реального мира (RWA), искусственный интеллект, децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePin), мемкоины и GameFi.

Следует отметить, что потенциальное одобрение и распределение выплат совпадает с окончанием президентских выборов в США. Избрание Дональда Трампа, лидирующего в опросах и считающегося сторонником криптовалют, может стать дополнительным стимулом роста, отметил эксперт.