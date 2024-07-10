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10 июля 2024, 11:07 Читати українською

Саудовская Аравия угрожала ЕС из-за конфискации росактивов — Bloomberg

Саудовская Аравия в начале этого года в частном порядке намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны G7 решат арестовать почти $300 млрд из замороженных активов россии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия в начале этого года в частном порядке намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны G7 решат арестовать почти $300 млрд из замороженных активов россии.

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Подробности

Министерство финансов Саудовской Аравии сообщило некоторым коллегам из G7 о своей оппозиции к этой идее, которая имела целью поддержать Украину.

Вложения Саудовской Аравии в евро и французские облигации могут достигать десятков миллиардов евро. Продажа этого объема, скорее всего, не имела бы существенного значения, но за Саудовской Аравией могли бы потянуться другие страны.

Позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны G7 выступили с предложением, не предусматривающим конфискацию активов.

Мотивация Саудовской Аравии

По словам источников, непонятно, действовала ли Саудовская Аравия по собственным интересам — опасаясь, что это создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран — или из-за солидарности с россией.

Впрочем, не исключено, что Саудовская Аравия просто блефовала — для стран Персидского залива не так много надежных альтернатив, которыми можно было бы заменить доллар и евро.

Источник: Минфин
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