Курс валют на 10 июля: доллар и евро незначительно подешевели

В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменилось в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,05 грн. Евро покупают за 43,85 грн, а продают за 44,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,87−40,96, евро — 44,31−44,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,66−40,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,01−44,03 грн/евро.

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