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Потери врага за 9 июля: 1110 российских оккупантов, 2 танка и 51 БПЛА
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 554510 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага
- личного состава — около 554510 (+1100) человек,
- танков — 8180 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 15715 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 15051 (+36) ед,
- РСЗО — 1115 (+0) ед,
- средства ПВО — 883 (+3) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11973 (+51),
- крылатые ракеты — 2389 (+0),
- корабли/катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20269 (+57) ед,
- специальная техника — 2531 (+15)
Источник: Минфин
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