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10 июля 2024, 10:10 Читати українською

Власти Чехии начали отказывать россиянам в продлении ВНЖ

Министерство по делам иностранцев Чехии начало отказывать в продлении ВНЖ российским гражданам с пятилетними загранпаспортами без биометрических данных. Об этом пишет The Moscow Times.

Министерство по делам иностранцев Чехии начало отказывать в продлении ВНЖ российским гражданам с пятилетними загранпаспортами без биометрических данных.
Фото:depositphotos

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Что известно

Один из них — российский юрист и правозащитник Артем Немов, который приехал в Чехию после начала войны в Украине. Визу в рамках программы защиты гражданского общества он получил более года назад.

«Мне одобрили продление ВНЖ 24 июня, но 8 июля, когда я пришел фотографироваться на документ, мне отказали в продлении из-за того, что у меня обычный пятилетний загранпаспорт, а не биометрический», — рассказал правозащитник.

Сотрудники министерства по делам иностранцев также отказались принимать паспорт двухмесячной дочери Марины Пустовских, проживающей в Чехии уже пять лет. В ведомстве объяснили это тем, что на девочку был оформлен обычный пятилетний загранпаспорт, и дали россиянке 120 дней на замену паспорта ребенка на десятилетний биометрический.

«Сделать это сложно из-за загруженности консульства рф, и не только в Праге. В соседних странах консульства также переполнены. Мы написали письмо о помощи консулу рф в Праге, пока ответа нет», — сообщила женщина изданию.

Напомним

В начале июля чешские власти запретили въезжать в страну российским гражданам без биометрических загранпаспортов. Ограничение было введено после расследования операции российской разведки на территории Чехии. Данный запрет объясняется тем, что пятилетний документ легче подделать, чем паспорт нового образца.

«Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Поэтому россиянам будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, которым, в частности, пользовались убийцы из Врбетице», — говорил тогда министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2024, 10:28
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Вот же надуманная проблема — Чехия стала требовать биометрические загранпаспорта с россиян…

Если бы отказывали и с биометрическими — тогда бы текст новости соответствовал заголовку
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