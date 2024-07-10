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10 июля 2024, 9:46 Читати українською

Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.
Фото: depositphotos

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«Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что ключевым направлением работы правительства является развитие децентрализованной генерации.

В частности, правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, который будет стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
10 июля 2024, 10:45
#
Так це Шмигаль сказав «після чого» можливо покращиться ситуація зі світлом в Україні, а не «коли» вона покращиться. Це ні про що, на фоні новин про те, що Шмигаля наче як зібралися замінити, та після відміни «дня з світлом» для кожної області, такі новини від уряду перестаєш сприймати серйозно вже.
+
0
Ustas1977
Ustas1977
10 июля 2024, 11:06
#
Тобі завжди все не так?
+
+15
milon
milon
10 июля 2024, 12:37
#
Шмыгаль пиздабол, его слова ничего не значат
+
0
innapcholko
innapcholko
10 июля 2024, 12:42
#
Они там все такие…
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