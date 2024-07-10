Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

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«Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что ключевым направлением работы правительства является развитие децентрализованной генерации.

В частности, правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, который будет стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости.