Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.
Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине
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«Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными», — отметил премьер-министр.
Шмыгаль отметил, что ключевым направлением работы правительства является развитие децентрализованной генерации.
В частности, правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, который будет стимулировать граждан и бизнес к энергетической устойчивости.
Источник: Минфин
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