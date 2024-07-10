10 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: графики отключений света будут действовать в течение всех суток по всей Украине
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Графики отключений
«С 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди», — говорится в сообщении.
Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Что такое очередь отключения
Укрэнерго объясняет, что очередь — это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
Потребители каждой области, которые можно отключать, разделены на 6 очередей. Потребление каждой области отличается по объему, поскольку зависит от потребления объектов критической инфраструктуры.
Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно — определяет Укрэнерго для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас — определяют облэнерго в каждом регионе.
Условно, 1 очередь графиков — 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди — 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди — 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди — 16 часов ограничений в сутки. Но как в течение суток распределить эту нагрузку — рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона.
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