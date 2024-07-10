Дефицит водителей и высокий спрос: в Киеве такси подорожало на 15-30%

В 2024 году услуги такси в Киеве подорожали из-за дефицита водителей, обусловленного мобилизационными мерами, и роста спроса. Об этом сообщили участники рынка .

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Как изменились цены

Согласно данным онлайн-платформы сравнения цен на такси Taximer, с марта в их партнерских службах на 20% упал показатель вывоза — то есть соотношение успешных заказов ко всем (как успешным, так и тем, где авто не было найдено).

Это явилось следствием уменьшения количества активных водителей, что повлияло на стоимость услуги.

За последние три месяца она в среднем выросла у партнеров Taximer на 15%, за последний месяц (компания предоставила данные 20 июня) — на 5%.

Что говорят участники рынка

По словам гендиректора корпоративной и семейной службы трансферов Transflot Виктора Федосюка, в последний раз они повышали стоимость контракта с клиентами 1 мая. С сентября, вероятнее всего, сделают это еще раз.

«В наших контрактах мы отталкиваемся от часа работы водителя. Если в прошлом году была ставка 350 грн/час, то с 1 мая — 500 грн/час. Поэтому услуги точно подорожали на 30%», — говорит Федосюк.

Руководитель Transflot объясняет, что, несмотря на более высокую ставку, которую предлагает водителям их сервис по сравнению с онлайн-платформами, им все равно трудно привлекать к работе посторонних перевозчиков. Во-первых, считает Федосюк, таксисты стали реже выезжать по заказу после 18 мая из-за усиления мобилизационных мероприятий.

Во-вторых, в часы высокого спроса тарифные коэффициенты онлайн-платформ сильно растут и становятся выгоднее для таксистов, говорит Федосюк.

В компании Uklon не наблюдается уменьшение количества автоперевозчиков на дорогах — наоборот, количество их партнеров-водителей в 2024 году выросло на 6%. Однако также на 10 секунд выросло среднее время ожидания машины пользователями приложения. Причина — в большем уровне прироста новых водителей росте спроса, считают в Uklon.

«В некоторые месяцы в 2024 году рост в количестве пассажиров может составлять примерно 40%», — отметили в Uklon.