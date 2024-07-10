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10 июля 2024, 14:40 Читати українською

Государство продает отели на Майдане Незалежности. Стать совладельцем за 4000 грн можете и вы. Почему это выгодно

$400 за квадратный метр. Звучит как предложение продажи квартиры в Киеве 20-летней давности. Но такова стартовая цена за квадратный метр отеля в центре столицы — на Майдане Незалежности — прямо сейчас. 18 июля государство выставит 8-этажный «Казацкий» на открытый аукцион. Стать его совладельцем и получать пассивную прибыль могут люди с любым уровнем дохода. Такую возможность предоставляет инвестиционная компания Inzhur, которая объединяет украинцев в сообщество совладельцев прибыльной недвижимости.

Уважаемый читатель!
За 4000 грн каждый может стать совладельцем отеля «Казацкий» в центре Киева

Минимальная инвестиция в Inzhur Hotel составляет от 4000 грн, а прогнозируемая среднегодовая доходность фонда за 10 лет — 10% годовых в долларах. Интереснее даже не доходность с привязкой к валюте, а увеличение капитализации объекта. Inzhur планирует провести реконструкцию «Казацкого», подняв его уровень до 4-х звезд, и открыть ресторан на крыше. Поэтому стоимость отеля, который выставляют на аукцион за рекордно низкую цену, будет расти, а с ним и стоимость ценных бумаг.

Зачем создан фонд Inzhur Hotel

Фонд госимущества выставляет на аукцион два объекта в центре столицы: отели «Казацкий» и «Украина». Торги за «Казацкий» состоятся уже 18 июля.

Стартовая цена «Казацкого» -155,5 млн грн, а его общая площадь составляет 9 513 м². Отель продают, исходя из стоимости около 16 тыс. грн, или $400, за квадратный метр. Цена не окончательная, но даже как стартовая она очень привлекательна. Для сравнения можно посмотреть на предложения на портале 100realty.ua. Квадратный метр офисного помещения на Крещатике стоит около $2500, а помещения под магазины или кафе — от $7500. То есть «Казацкий» продают по цене в 5−20 раз ниже рыночной.

С помощью Inzhur Hotel стать совладельцем культовых зданий может каждый. Первая цель — объединить украинцев, чтобы приобрести «Казацкий». Имея многолетний опыт на рынке недвижимости, эксперты фонда прогнозируют среднегодовую доходность фонда за 10 лет — 10% годовых в долларах. Также ожидается, что стоимость (капитализация) отеля будет расти в разы, а значит, будет увеличиваться и стоимость ценных бумаг.

Минимальная инвестиция в фонд — от 4000 грн. Inzhur Hotel уже привлек 724 совладельца и собрал более 82,7 млн грн.

Готелі «Козацький» та «Україна» на Майдані Незалежності можуть стати спільною власністю українців

Вид на Майдан Незалежности с 8-го этажа отеля «Казацкий»

Почему это выгодно

Несмотря на войну, количество гостей в отелях Украины растет. По данным главы Государственного агентства развития туризма, в прошлом году налоговые поступления в бюджет от отелей на 70% превысили результат 2022 года — 1,3 млрд против 898 млн грн. Ожидается, что после победы интерес к Украине увеличится в разы — сюда начнут приезжать сотни тысяч гостей со всего мира.

Именно поэтому проинвестировать в отели сейчас — значит открыть огромные возможности для себя в будущем. Особенно если речь идет об отелях на всемирно известном Майдане Незалежности.

Реконструкция «Казацкого» продлится около двух лет. Пока будут готовить проект, отель продолжит работать в текущем состоянии. Стоимость реконструкции сейчас оценивают примерно в $1 тыс. за кв. м. Для восстановления привлекут либо дополнительные взносы от инвесторов, либо кредит от банка.

Инвесторы начнут получать дивиденды после реконструкции. Но в Inzhur отмечают, что за это время актив и стоимость инвестиционных сертификатов увеличатся в цене, поэтому вкладчики могут продать свою долю дороже, чем она стоила на старте.

Краєвид на Майдан Незалежності з 8-го поверху готелю «Козацький»

Отели «Казацкий» и «Україна» на Майдане Незалежности могут стать совместной собственностью украинцев

Как это работает

Чтобы проинвестировать в Inzhur Hotel, нужно зайти на сайт и зарегистрироваться в кабинете инвестора. На сделку уйдет не более 20 минут.

Выйти из фонда и продать свой инвестиционный сертификат можно в любое время: до приватизации объектов по текущей стоимости, а после — по рыночной, дороже, чем на старте.

Если фонд не выиграет аукцион по отелю «Казацкий», все средства направят на подготовку к аукциону по отелю «Украина». Если не удастся выкупить и второй отель, Inzhur Hotel вернет все средства инвесторам в течение 30 дней, а сам фонд ликвидируют.

Про Inzhur

Inzhur — первая инвестиционная REIT-компания Украины, объединяющая общество для покупки и совладения прибыльной недвижимостью. Inzhur запустил семь фондов, ценные бумаги четырех из них уже раскуплены на 100%. У компании 1,9 млрд грн активов в управлении, 144 млн грн выплаченных дивидендов и 7400 совладельцев. Аудит фонда провела компания Deloitte, отчет есть в свободном доступе на сайте.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
10 июля 2024, 14:43
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Щось засмерділо швидким деребаном. Скуплять за копійки нужні люди.
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