К закрытию межбанка курс доллара упал на 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 9 июля: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 9 июля
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Закрытие 9 июля
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Изменения
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40,72/40,74
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40,66/40,70
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6/4
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44,09/44,10
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44,01/44,04
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8/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,05 грн. Евро покупают за 43,85 грн., а продают за 44,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,90−41,00, евро — 44,35−44,50 грн.
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Источник: Минфин
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