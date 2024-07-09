Минфин привлек 12,6 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 9 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,64 млрд грн, что на 3,23 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9,41 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4,19 млрд грн под 14,70% с погашением 10 сентября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,72%);

607,35 млн грн под 15,40% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,36%);

151,92 млн грн под 16,73% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,80%).

В иностранной валюте:

$189 млн под 4,66% с погашением 21 августа 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.