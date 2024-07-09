Список экспертов, которые станут спикерами Agro Invest Day 2024 уже 11 июля, расширился. Участников конференции ждет еще больше инсайдов о функционировании рынка земли и стратегий инвестирования в этот относительно новый для украинцев актив.
Agro Invest Day 2024: какую программу готовят топовые эксперты украинского рынка земли
Мероприятие пройдет в UNIT.City в Киеве. Учитывая последние события, организаторы позаботились о безопасности всех участников — на локации есть укрытие, куда можно будет спуститься в случае воздушной тревоги. К тому же на случай отключений света локация оснащена генератором.
Кто выступит на Agro Invest Day
Топовые специалисты украинского рынка земли уже готовят доклады о результатах земельной реформы, первых успехах, главных нововведениях, а также о перспективах развития рынка.
Среди спикеров будут эксперт по аграрной и земельной политике KSE Роман Нейтер (тема — «3 года рынка земли: война, юрлица, общины»), коммерческий директор «Твое Коло» Егор Лесничий (тема — «Пассивные инвестиции на рынке земли: инструменты, стратегии, доходность»), инвестор-практик с опытом 15 лет Виталий Федоришен (тема — «Инвестирование в агро на фондовом рынке: возможности и перспективы 2024»).
Кроме того, ряд профильных спикеров выступят в рамках дискуссий:
Дискуссия 1: Когда украинская земля будет стоить как в Польше? Спикеры:
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Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar»;
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Андрей Усенко, СЕО и основатель Твое Коло, совладелец КУА Профит;
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Владимир Радько, руководитель проекта KupiPai от Concorde Capital;
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Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest;
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Александр Лихотоп, руководитель отдела проектов Прозорро.Продажи;
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Сергей Крамаренко, эксперт по земельным инвестициям, автор проекта ГРУНТОВНО — Земельный Инвестиционный Фонд.
Эксперты обсудят действенные стратегии инвестирования через призму перспективы роста цены до уровня, аналогичного тому, который есть в странах Европы. Отдельно специалисты коснутся темы влияния войны на развитие рынка земли, в частности открытие доступа юридических лиц к покупке сельскохозяйственных участков.
Обсудят также и справедливую стоимость аренды, а еще уровень заработка инвесторов, которые начали вкладывать деньги в этот актив до начала полномасштабной войны, то есть на самом старте функционирования рынка земли в Украине.
Дискуссия 2: «Как лидеры украинского агро адаптируются к условиям военного времени?» Спикеры:
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Олег Хоменко, Генеральный директор УКАБ;
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Олег Лазоренко, руководитель земельного банка АПГ АРНИКА;
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Михаил Ризак, директор по взаимодействию с органами власти «НИБУЛОН»;
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Роман Горобец, Соучредитель СФХ «Астра».
В рамках этой темы эксперты будут говорить о потребностях обострившихся в условиях войны украинских агропроизводителей. Также обсудят, что дала земельная реформа и открытие рынка земли для агропроизводителя, нужна ли дальнейшая либерализация и доступ к рынку нерезидентов. Инвесторы смогут также узнать возможности и перспективы инвестирования в украинское агро на фондовых рынках.
С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке. Для тех, кто хочет узнать все и даже немного больше о состоянии украинского рынка земли, есть возможность приобрести билеты на Agro Invest Day 2024.
Партнеры мероприятия
Главная агроконференция года не смогла бы состояться без поддержки надежных партнеров:
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KSE Institute — аналитический центр при Киевской школе экономики, предоставляющий консалтинговые услуги для государственного и частного сектора.
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Zeminvest — сервис инвестиций в землю, которая занимается сопровождением и нивелирует возможные риски при заключении сделок на рынке земли.
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УкрИнвестКлуб — YouTube-канал, исследующий различные виды бизнеса и недвижимости для инвестирования, чтобы найти привлекательные предложения для реальных инвесторов.
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Kupy Pai — сервис для покупки и продажи земли, предоставляющий доступ к тысяче объявлений о продаже земли, помогая инвестировать безопасно.
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AgroPortal.ua — онлайн-ресурса, оперативно и подробно информирующего о последних событиях в агросфере.
Отдельное место в подготовке к проведению конференции занимают соорганизаторы — Биржевой университет и компания Твой круг.
Организаторы Agro Invest Day 2024 — сайты Минфин и Finance.ua — искренне благодарны партнерам за помощь и поддержку в проведении конференции.
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