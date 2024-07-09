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9 июля 2024, 19:04 Читати українською

ФГИУ продал конфискованную у российского олигарха Шелкова агрокомпанию за 27 миллионов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел успешный аукцион по приватизации 100% уставного капитала агрокомпании «Инвестагро», ранее принадлежавшей подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову. Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro. Продажи, сообщает liga.net.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел успешный аукцион по приватизации 100% уставного капитала агрокомпании «Инвестагро», ранее принадлежавшей подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову.
Фото: россСМИ

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Фонд госимущества смог продать актив только с четвертой попытки. В ходе последних торгов без конкуренции победителем с предложением в 27 млн грн стало ООО «Агропромышленная компания Днепроагро».

«Инвестагро» арендует 226 земельных участков общей площадью почти 1483 га и имеет уставный капитал 300 тыс. грн. Основной вид деятельности предприятия — выращивание зерновых и бобовых культур и семян масличных культур, они также выращивают кукурузу, подсолнечник, просо, рапс, пшеницу и ячмень.

По итогам 2023 года Инвестагро получило 132 тыс. грн чистой прибыли. В ее собственности есть 25 объектов недвижимого имущества и 13 транспортных средств.

ООО «Агропромышленная компания Днепроагро» зарегистрировано на Сергея Крячека и Дмитрия Гулецкого. Последний — генеральный директор Dnipro Agro Group, принадлежащий братьям Василию и Евгению Астиону.

Напомним

В начале 2023 года ВАКС конфисковал все украинские активы российского олигарха Михаила Шелкова. В частности, речь идет о Демуринском ГОКе, компаниях ВСМПО Титан Украина, Тай-Минералс и Инвестагро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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