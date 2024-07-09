Кабинет министров принял решение начать работу по восстановлению здания «Охматдета» после обстрела Киева 8 июля уже в ближайшее время. На это выделят 100 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Государство отстроит «Охматдет»: работы уже начинаются
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Восстановление корпуса «Охматдета»
«Государство полностью отстроит «Охматдет». Начинаем работы уже сейчас. Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим», — рассказал он.
По его словам, на работы будут направлены средства из резервного фонда госбюджета — 100 млн грн пойдут на первоочередные восстановительные работы в «Охматдете».
«Дальше будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления. Каждой семье с пострадавшими от вчерашней атаки детьми вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи», — добавил глава правительства.
Напомним
8 июля во время массированного обстрела страной террористкой города Киева под удар попала детская больница «Охматдет». В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы на территории медицинского учреждения.
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