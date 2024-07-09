Государство отстроит «Охматдет»: работы уже начинаются

«Государство полностью отстроит «Охматдет». Начинаем работы уже сейчас. Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим», — рассказал он.

По его словам, на работы будут направлены средства из резервного фонда госбюджета — 100 млн грн пойдут на первоочередные восстановительные работы в «Охматдете».

«Дальше будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления. Каждой семье с пострадавшими от вчерашней атаки детьми вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи», — добавил глава правительства.

Напомним

8 июля во время массированного обстрела страной террористкой города Киева под удар попала детская больница «Охматдет». В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы на территории медицинского учреждения.