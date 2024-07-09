Власти шведского городка Йотене продают землю стоимостью от одной датской кроны

Власти шведского городка Йотене, расположенного в 320 км юго-западнее Стокгольма, устроили распродажу земельных участков под строительство жилья. Стоимость земли составляет от одной датской кроны (около 6 грн) за квадратный метр, что вызвало настоящий ажиотаж, пишет Лига со ссылкой на CNN .

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Распродажа земли

К распродаже первых 30 участков площадью от 700 до 1200 квадратных метров приступили в мае 2024 года. Для этого выбрали землю, которая простаивала на рынке многие годы.

Участки могли приобрести все как граждане Швеции, так и люди из других стран. Единственное требование — строительство жилья должны начать в течение двух лет после покупки.

По словам мэра города Йохана Монссона, цель распродажи — привлечь в Йотене как можно больше молодых людей и тем самым увеличить рождаемость и замедлить старение населения. Также это явилось реакцией на экономический спад в регионе.

«Рынок жилья сейчас очень медленный в нашем регионе и Швеции в целом из-за высоких процентных ставок и некоторой рецессии. Поэтому мы хотели сделать инъекцию для рынка. (…) Мы подумали, что эта чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер, и сделали это.» Теперь это стало сенсацией.

Сначала город рассчитывал на сотрудничество с 30 заинтересованными покупателями и уже впоследствии начал получать тысячи запросов о покупке участков. Звонки поступали со всего мира, поэтому власти приостановили тендерный процесс к началу августа, чтобы определить, как действовать дальше. Один из вариантов развития событий предполагает переход к торгам за землю, а не продажа участков по кроне за квадратный метр.

Подобные схемы с продажей участков и домов в сельской местности пользуются популярностью в странах Южной Европы, в частности в Италии. Однако, отмечает мэр Монссон, в Швеции также есть что предложить.

«По сути, это был трюк. Мы думали, нам удастся продать один-два участка. Но сейчас, с учетом интереса, мы видим, что было бы хорошо продать все 30. (…) У нас гораздо больше земли, поэтому придется сесть и посмотреть, сможем ли мы сделать что-то, чтобы это было больше 30 участков.

Как известно, в самом городке Йотене проживают 5000 жителей, в более широком муниципалитете население составляет всего 13 000 человек. Местность расположена на берегу озера Венерн, крупнейшего на Скандинавском полуострове и третьего по площади в Европе. Для туристов близ Йотене также есть небольшая гора Киннекулле и объекты, внесенные в список UNESCO: геопарк Платобергенс и архипелаг озера Венерн.

По словам мэра города, обычно земельные участки в Йотене стоят около 500 тысяч датских крон (2 млн грн), а строительство дома — 3−4 млн крон (18−24 млн грн). При этом право собственности на жилье не отменяет визовые правила.