На Уолл-стрит фиксируют всплеск корпоративных банкротств — S&P

На Уолл-Стрит фиксируется самый высокий уровень банкротств со времен пандемии. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные S&P Global Intelligence.

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Рекордный показатель

В июне был зафиксирован самый высокий уровень месячных банкротств с 2020 года, а в целом нынешний объем заявок уже превысил уровень за последние 13 лет.

Так, в июне было подано 75 заявок на банкротство, а с начала 2024 года этот показатель составил 346 заявки.

Факторы

Среди факторов, способствующих закрытию бизнеса, кроме внутренних проблем, аналитики назвали высокие процентные ставки, проблемы с цепочкой поставок и уменьшение потребительских расходов.

Так, Федеральная резервная система удерживает процентные ставки на уровне 5,25%-5,50% уже почти год, поэтому некоторые аналитики обвинили центральный банк в нанесении ущерба экономике. Помимо банкротств на фоне такой денежно-кредитной политики наблюдаются дефолты коммерческой недвижимости и падение в секторе частного кредитования.

Какие секторы страдают больше всего

Потребительский сектор лидирует по количеству банкротств в этом году — 55 заявок. Далее следуют здравоохранение и промышленность.