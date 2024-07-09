Поляки озабочены возможным оттоком украинских работников из-за закона о мобилизации

HR-эксперты Польши прогнозируют, что украинские мужчины будут постепенно переезжать из Польши дальше на запад Евросоюза через закон о мобилизации. Об этом сообщает Business Insider.

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Военнообязанные мужчины в возрасте 18−60 лет, в частности, находящиеся за границей обязаны обновить свои данные до 16 июля. Это требование может привести к постепенному оттоку украинских работников с местного рынка.

Отмечается, что гражданам, которые не выполняют эту обязанность, не продлят и не выдадут документы, дающие право на пребывание за границей.

«Как следствие, люди, чьи паспорта имеют короткий срок действия, могут лишиться возможности путешествовать и работать по истечении документов, позволяющих легализовать работу и пребывание за границей», — отметил представитель агентства занятости Gi Group Poland.

В сообщении добавляют, что на страховом учете состояло 760 200 работников из Украины, примерно 52% — мужчины.

Большинство из них работают на рабочих должностях в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

Польские эксперты сходятся во мнении, что внезапный отток украинских граждан вряд ли реальный, но в долгосрочной перспективе он может задеть тысячи людей.

Сообщается, что больше всего рискуют компании, где из-за профиль бизнеса в командах преобладают мужчины. Легкая и пищевая промышленность такой проблемы не испытывают.

Компании в Польше уже несколько месяцев систематически теряют работников из Украины. Они переезжают в другие страны Евросоюза, где зарплаты выше. Потому закон о мобилизации станет еще одним фактором, который может увеличить масштабы переселения.