Поляки озабочены возможным оттоком украинских работников из-за закона о мобилизации

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2024, 14:46 Читати українською

Поляки озабочены возможным оттоком украинских работников из-за закона о мобилизации

HR-эксперты Польши прогнозируют, что украинские мужчины будут постепенно переезжать из Польши дальше на запад Евросоюза через закон о мобилизации. Об этом сообщает Business Insider.

HR-эксперты Польши прогнозируют, что украинские мужчины будут постепенно переезжать из Польши дальше на запад Евросоюза через закон о мобилизации.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Военнообязанные мужчины в возрасте 18−60 лет, в частности, находящиеся за границей обязаны обновить свои данные до 16 июля. Это требование может привести к постепенному оттоку украинских работников с местного рынка.

Отмечается, что гражданам, которые не выполняют эту обязанность, не продлят и не выдадут документы, дающие право на пребывание за границей.

«Как следствие, люди, чьи паспорта имеют короткий срок действия, могут лишиться возможности путешествовать и работать по истечении документов, позволяющих легализовать работу и пребывание за границей», — отметил представитель агентства занятости Gi Group Poland.

В сообщении добавляют, что на страховом учете состояло 760 200 работников из Украины, примерно 52% — мужчины.

Большинство из них работают на рабочих должностях в строительной отрасли, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, торговле.

Польские эксперты сходятся во мнении, что внезапный отток украинских граждан вряд ли реальный, но в долгосрочной перспективе он может задеть тысячи людей.

Сообщается, что больше всего рискуют компании, где из-за профиль бизнеса в командах преобладают мужчины. Легкая и пищевая промышленность такой проблемы не испытывают.

Компании в Польше уже несколько месяцев систематически теряют работников из Украины. Они переезжают в другие страны Евросоюза, где зарплаты выше. Потому закон о мобилизации станет еще одним фактором, который может увеличить масштабы переселения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+75
Kharakternyk
Kharakternyk
9 июля 2024, 15:07
#
HR-експерти Польщі прогнозують, що українські чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Євросоюзу через закон про мобілізацію.

Ахах:) А все робилось, щоб вони поверталися в неньку:)
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
9 июля 2024, 15:29
#
Хех, для этого нужно чтобы все страны мира до единой не принимали без документов) а с учётом того что даже в Европе почти все поводили болтом по губам нашим властям на идеи о выдаче и сказали что документы свои выдадут, то никто сюда не вернётся.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Gari4ek, nikitat, Vyacheslaugh и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами