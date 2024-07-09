BYD инвестирует $1 миллиард в строительство завода в Турции

Китайский автопроизводитель BYD и турецкое Министерство промышленности и технологий подписали инвестиционное соглашение на сумму около $1 млрд для открытия завода в Турции. Об этом сообщает Daily Sabah.

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Что предполагает сделка

Соглашение предусматривает создание завода по производству электрических и аккумуляторных гибридных автомобилей до 150 тыс. транспортных средств в год и научно-исследовательского центра технологий устойчивой мобильности в Турции.

Объект обеспечит работой до 5 тысяч человек, а запуск производства планируется в конце 2026 года.

Новость об инвестициях, одни из самых больших за последние годы, появилась через несколько дней после того, как ЕС ввел дополнительные временные тарифы до 38% на китайские электромобили.

Почему выбрали Турцию

Автомобили турецкого производства пользуются свободным доступом на рынки ЕС в рамках действующего таможенного союза с 1995 года. Турция — третий крупнейший автопроизводитель в Европе и за первое полугодие 2024 года продала за границу автотранспорта на $17 млрд.

BYD имеет потенциал продавать около 20−25 тыс. автомобилей в год на рынке Турции и экспортировать 75 тыс. в ЕС.