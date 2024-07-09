За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 553410 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 июля: 1220 российских оккупантов, 7 танков, 29 БПЛА и 36 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 553410 (+1220) человек,
- танков — 8178 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 15704 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 15015 (+49) ед,
- РСЗО — 1115 (+0) ед,
- средства ПВО — 880 (+0) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11922 (+29),
- крылатые ракеты — 2389 (+36),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20212 (+62) ед,
- специальная техника — 2516 (+13)
Источник: Минфин
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