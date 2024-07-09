За первое полугодие 2024 года в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 20,4 млн грн добровольных взносов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.
Пенсионное страхование: С начала года украинцы добровольно доплатили 20 миллионов (инфографика)
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Добровольные платежи
С начала 2024 года по состоянию на 1 июля в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлен 9291 добровольный платеж на общую сумму 20,4 млн грн.
Большинство платежей (58%) произведено в размере минимального страхового взноса, который с 1 апреля составляет 1 760 грн.
Большинство добровольных взносов — 7 768 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа, еще 1 523 плательщика перечислили средства в пользу других лиц.
Напомним, к концу 2023 года с момента введения нового сервиса добровольного участия в пенсионном страховании (30 марта 2023 года) поступило 14,4 млн грн добровольных взносов.
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