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8 июля 2024, 19:44 Читати українською

Доставка российской нефти продолжает дешеветь

Стоимость доставки флагманской сырой нефти Urals клиентам в Азии из российского черноморского порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media Ltd. Более дешевые перевозки нефти смягчают влияние западных санкций.

Стоимость поставки флагманской сырой нефти Urals клиентам в Азии из российского черноморского порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media Ltd.

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Санкции «Большой семерки», направленные на лишение Кремля нефтедолларов, не достигают одной из своих главных целей — повышения стоимости поставок российской нефти.

Падение стоимости доставок позволяет российским компаниям получать большую долю дохода от каждого барреля нефти, продаваемого покупателями в Китае и Индии, которые теперь стали крупнейшими рынками для страны с тех пор, как европейцы прекратили закупки.

По данным Argus, теперь поставка 1 млн баррелей российской нефти марки Urals к северу Китая из Новороссийска стоит $7,2 млн, что на $3,2 млн меньше, чем в начале апреля.

Источник: Минфин
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