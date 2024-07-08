Акции TSMC выросли до рекордного уровня из-за риска дефицита поставок в 2025 году

Акции крупнейшего в мире производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на Тайване выросли до рекордного внутридневного максимума, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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На максимуме 8 июля акции TSMC стоили 1050 тайваньских долларов (около $32,4), что почти на 4,5% больше цены предыдущего закрытия. К закрытию торгов рост замедлился до 2,99%, акции TSMC стоили 1035 тайваньских долларов ($31,9).

Росту акций TSMC способствовало то, что аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимости бумаг на 9%, отмечает Bloomberg, до 1180 тайваньских долларов (почти $36,4).

Они ожидают, что TSMC на следующей неделе улучшит свой годовой прогноз по продажам. 18 июля компания опубликует финансовые результаты за второй квартал 2024 года.

Кроме того, Morgan Stanley ожидает, что TSMC повысит цены на полупроводниковые пластины: это полуфабрикат, который используется при производстве микросхем. Компания сигнализирует о том, что в 2025 году могут быть ограничены поставки передовых чипов, из-за чего клиенты не получат необходимые им мощности, не поддержав ценность TSMC, указывают аналитики.

Напомним

Акции TSMC в 2024 году выросли более чем на 75%, отмечает Bloomberg. Кроме Morgan Stanley, улучшения годового прогноза компании ожидают аналитики JPMorgan.

В целом аналитики ожидают, что выручка TSMC за второй квартал вырастет на 36% год к году, что станет самым быстрым темпом роста с конца 2022 года, указывает Bloomberg со ссылкой на собранные данные.

TSMC — главный производитель чипов для Nvidia и Apple и считается ключевым бенефициаром бума искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg. В первом квартале чистая прибыль компании выросла почти на 9%, до 225,49 млрд тайваньских долларов ($6,98 млрд), что превысило прогнозы аналитиков. Квартальная выручка TSMC выросла до 592,64 млрд тайваньских долларов ($18,22 млрд).