К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 8 июля: на межбанке евро выросло на 23 копейки, а доллар на 14 копеек
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Открытие 8 июля
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Закрытие 8 июля
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Изменения
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40,58/40,60
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40,72/40,74
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14/14
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43,92/43,93
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44,15/44,16
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23/23
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,95 грн. Евро покупают за 43,80 грн., а продают за 44,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,95−41,04, евро — 44,38−44,52 грн.
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Источник: Минфин
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