Курс валют на вечер 8 июля: на межбанке евро выросло на 23 копейки, а доллар на 14 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 8 июля Закрытие 8 июля Изменения доллар 40,58/40,60 40,72/40,74 14/14 евро 43,92/43,93 44,15/44,16 23/23

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,95 грн. Евро покупают за 43,80 грн., а продают за 44,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,95−41,04, евро — 44,38−44,52 грн.

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