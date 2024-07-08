Фонд гарантирования впервые продает актив банка «Конкорд»

Впервые на аукцион выставляется актив АО « АКБ «Конкорд» , который ликвидирует Фондом гарантирования вкладов . Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Детали аукциона

11 июля в системе Прозорро.Продажи будут торговаться права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом.

В сообщении говорится, что для обеспечения выполнения обязательств перед банком оформлены коммерческая недвижимость, земельные участки, транспорт (тракторы и комбайн зерноуборочный) и основные средства.

Среди залогового имущества в частности:

комплекс нежилых построек, общей площадью 1719,8 кв м в селе Тукалы Полтавской области;

земельные участки общей площадью 67,9106 га в с/совете Нарижанском, с/совете Горошинском, с/совете Пузыревском и с/совете Жовтнева Полтавской области.

Фонд обращает внимание, что на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота — 9,9 млн. грн. Торги будут проходить по английской модели аукциона.

Предыстория

Правление Национального банка приняло решение о выводе из рынка банка Конкорд в 2023 году.

Соответствующее решение принято в соответствии со статьей 77 закона «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее — ПВК/ФТ).

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