Банк «Конкорд» через суды пытается вернуться на рынок

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Днепропетровского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО « АКБ «Конкорд» . Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Нацбанк отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Конкорд» за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег в августе прошлого года. Если конкретно, то банк обвинили в мискодинге и сотрудничестве с игорным бизнесом.

Национальный банк обнаружил, что «Конкорд» совершил соглашения по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юрлиц на 112,96 млрд грн. Только с 1 июля 2022 года по 22 января 2023 года таких операций было проведено на 46,47 млрд грн, причем банк не провел должной проверки этих контрагентов.

Доля банка «Конкорд» составляла всего 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его выведение с рынка не повлияло на стабильность банковского сектора Украины.