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7 июня 2024, 10:27 Читати українською

Банк «Конкорд» через суды пытается вернуться на рынок

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Днепропетровского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ «Конкорд». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Днепропетровского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ «Конкорд».

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Нацбанк отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Конкорд» за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег в августе прошлого года. Если конкретно, то банк обвинили в мискодинге и сотрудничестве с игорным бизнесом.

Национальный банк обнаружил, что «Конкорд» совершил соглашения по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юрлиц на 112,96 млрд грн. Только с 1 июля 2022 года по 22 января 2023 года таких операций было проведено на 46,47 млрд грн, причем банк не провел должной проверки этих контрагентов.

Доля банка «Конкорд» составляла всего 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его выведение с рынка не повлияло на стабильность банковского сектора Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
7 июня 2024, 10:46
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Вот это правильно, дои пока доиться
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