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8 июля 2024, 16:00 Читати українською

43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен — исследование

Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus.

Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев.
Фото:/depositphotos

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Сколько зарабатывают украинцы

43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%. А более 20 тысяч гривен зарабатывают 21% респондентов.

Согласно опросу, уровень дохода повысился лишь у 26%, еще у 21% — остались без изменений.

При этом у более чем половины опрошенных (53%) доходы уменьшились.

Только 15% респондентов считают свой уровень доходов достаточным для достойного качества жизни. Однако большинство (56%) считают его недостаточным, а еще 26% — категорически недостаточным.

Похвастаться доходами, более чем достаточными для качественной жизни, в Украине сейчас могут только 2% респондентов.

Напомним

Средняя зарплата в Украине в I квартале 2024 составила 18 903 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+15
omen666
omen666
8 июля 2024, 16:12
#
Вже другий рік не можу знайти працівників на зарплату 20000 — хочуть 30000. дайте адреси тих за 10!
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0
mantis05
mantis05
8 июля 2024, 16:14
#
Так то спросили сколько они официально получают) там или в конверте, основной бабос, или работать не хотят.
+
+11
Strain
Strain
8 июля 2024, 16:17
#
Прям первая ссылка в гугле. Кассир в АТБ З/п 8000 грн

Я ж так думаю вы ищите явно не кассиров и уборщиков.
+
0
omen666
omen666
8 июля 2024, 17:03
#
Є прибиральниці за 10? дайте дві!
+
0
SomeOne1999
SomeOne1999
8 июля 2024, 16:57
#
В центр занятости зайди, в какой-нибудь винницкой области. Найти он не может
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0
penetrator1963
penetrator1963
8 июля 2024, 17:32
#
Аналогично. со скрипом на 20000 грн/мес получается кого-то найти.
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+15
Strain
Strain
8 июля 2024, 16:22
#
Ну так понятно. Это где-то у Зеленского в мечтах у нас европейская развивающаяся страна. А по факту обычная страна третьего мира с нищим населением.
Всё кто мог уже выехал. Кто не может — готовиться плыть через Тису.
А что будет когда война закончится — вообще не ясно. Люди за границей уже пускают корни. Очень многие мои знакомые нашли там работу и жильё. А сколько жён с детьми ждут своих мужчин…
Так что скоро и на 50 000 грн никто не захочет работать.
Будем звать мигрантов с Сирии.
+
0
plitt
plitt
8 июля 2024, 16:36
#
Нечего жаловаться, не хотели быть самостоятельными получите цены по европейски, а зарплаты как полагается младшим партнерам, еще радоваться надо что таможенные тарифы сняли пока, Никто капитализм в европе не отменял, место украины как это сказать то повежливее, внизу пирамиды. Как у Задороного о прибалтике, были лицом СССР, а стали жопой европы
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0
nitrolog
nitrolog
8 июля 2024, 16:59
#
Як же ви боти москальські дістали, просто скрізь лізуть
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 июля 2024, 17:24
#
Уважаемая редакция!
Зачем вы тащите и для какой цели, сюда этот «чудо — бред».
Прочтите первоисточник. а именно — количество респондентов —
Кількість респондентів: Широка аудиторія: 1166 Представники бізнесу EBA: 472 !!!

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/Gradus_Full-Report_EBA_ukr_26062024.pdf

Учитывая (условно) что взрослое население Украины, сегодня составляет около или более 20 млн человек, то процент опрошенных составил около 0.01 %
Вам, уважаемые журналисты самим не смешно, говорить о «результатах» опроса.
Это полное «дно» для редакции любого уважаемого издания.
Читаем на сайте «градус»
Gradus Research Plus.
Перша смартфон-панель в Україні.
Унікальна технологія проведення досліджень, від 6 годин на національне поле
https://gradus.app/uk/

…какие, мля иследования…
+
0
huliolopez
huliolopez
8 июля 2024, 17:45
#
>методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
Топ-аналітика, майже відразу після зарплатного опитування в «Труха»
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