43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен — исследование

Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus .

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько зарабатывают украинцы

43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%. А более 20 тысяч гривен зарабатывают 21% респондентов.

Согласно опросу, уровень дохода повысился лишь у 26%, еще у 21% — остались без изменений.

При этом у более чем половины опрошенных (53%) доходы уменьшились.

Только 15% респондентов считают свой уровень доходов достаточным для достойного качества жизни. Однако большинство (56%) считают его недостаточным, а еще 26% — категорически недостаточным.

Похвастаться доходами, более чем достаточными для качественной жизни, в Украине сейчас могут только 2% респондентов.

Напомним

Средняя зарплата в Украине в I квартале 2024 составила 18 903 грн.