Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus.
43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен — исследование
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Сколько зарабатывают украинцы
43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Для сравнения в 2023 году эта цифра составила 53%. А более 20 тысяч гривен зарабатывают 21% респондентов.
Согласно опросу, уровень дохода повысился лишь у 26%, еще у 21% — остались без изменений.
При этом у более чем половины опрошенных (53%) доходы уменьшились.
Только 15% респондентов считают свой уровень доходов достаточным для достойного качества жизни. Однако большинство (56%) считают его недостаточным, а еще 26% — категорически недостаточным.
Похвастаться доходами, более чем достаточными для качественной жизни, в Украине сейчас могут только 2% респондентов.
Напомним
Средняя зарплата в Украине в I квартале 2024 составила 18 903 грн.
Комментарии - 11
Я ж так думаю вы ищите явно не кассиров и уборщиков.
Всё кто мог уже выехал. Кто не может — готовиться плыть через Тису.
А что будет когда война закончится — вообще не ясно. Люди за границей уже пускают корни. Очень многие мои знакомые нашли там работу и жильё. А сколько жён с детьми ждут своих мужчин…
Так что скоро и на 50 000 грн никто не захочет работать.
Будем звать мигрантов с Сирии.
Зачем вы тащите и для какой цели, сюда этот «чудо — бред».
Прочтите первоисточник. а именно — количество респондентов —
Кількість респондентів: Широка аудиторія: 1166 Представники бізнесу EBA: 472 !!!
https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/Gradus_Full-Report_EBA_ukr_26062024.pdf
Учитывая (условно) что взрослое население Украины, сегодня составляет около или более 20 млн человек, то процент опрошенных составил около 0.01 %
Вам, уважаемые журналисты самим не смешно, говорить о «результатах» опроса.
Это полное «дно» для редакции любого уважаемого издания.
Читаем на сайте «градус»
Gradus Research Plus.
Перша смартфон-панель в Україні.
Унікальна технологія проведення досліджень, від 6 годин на національне поле
https://gradus.app/uk/
…какие, мля иследования…
Топ-аналітика, майже відразу після зарплатного опитування в «Труха»