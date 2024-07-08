Сегодня утром российский агрессор наносил удар по крупнейшей детской специализированной больнице Украины «Охматдет» в городе Киев.
Присоединяйтесь к сбору на нужды больницы ''Охматдет'' и подопечных фонда ''Таблеточки''
Повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла.
Сейчас на месте работают соответствующие службы по ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам.
Поддержать больницу можно по ссылкам:
Источник: Минфин
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