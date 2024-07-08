Paramount объединяется со студией Skydance и получит нового владельца

Одна из крупнейших голливудских кинокомпаний Paramount сменит владельца в результате объединения со студией Skydance. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Этапы инвестиций

На первом этапе инвестиционный фонд RedBird Capital Partners и семья миллиардера Ларри Эллисона (его сын — основатель Skydance) выплатят $2,4 млрд в виде средств за National Amusements, материнскую компанию Paramount.

На втором этапе они отдадут еще $4,5 млрд за акции класса «А» и «В», то есть с и без права голоса, Paramount, а также инвестируют $1,5 млрд в виде первичного капитала.

New Paramount

В результате слияния будет сформирована компания New Paramount с оценкой стоимости на уровне $28 млрд.

Закрытие соглашения о слиянии ожидается в первой половине 2024 года. После этого семья Эллисон и RedBird будут владеть 100% акций New Paramount класса «A» и 69% акций класса «B».

Руководителями новой компании станут сын основателя Oracle Дэвид Эллисон (председатель правления и гендиректор) и Джефф Шелл (президент).