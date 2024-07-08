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8 июля 2024, 14:52 Читати українською

Первый иностранный банк решил ликвидировать свою «дочку» в россии

Российское ООО «Америкен Экспресс Банк», принадлежащее американской компании, подало заявление о ликвидации 4 июля. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на «Коммерсант».

Российское ООО «Америкен Экспресс Банк», принадлежащее американской компании, подало заявление о ликвидации 4 июля.

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Что известно

Российский диктатор путин еще в октябре 2022 года утвердил список из 45 банков с иностранным участием, которым было запрещено проводить сделки с долями и акциями без особого разрешения.

Российский «Америкен Экспресс Банк» стал первым из этого перечня, который принял решение добровольно сдать лицензию вместо продаж бизнеса. В мае 2024 года путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию банка.

«Америкен Экспресс Банк» (оператор платежной системы American Express) имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций с денежными средствами в рублях и иностранной валюте.

Дочерний банк American Express Company работал в россии с 2005 года. Чистый убыток «Америкен Экспресс Банка» в 2023 году по российским стандартам отчетности составил 87,4 млн рублей после 428,5 млн рублей прибыли годом ранее.

Напомним

В марте 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, международная платежная компания American Express прекратила работу в россии и беларуси.

Источник: Минфин
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