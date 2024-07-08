Украина привлечет от ЕИБ 100 миллионов евро на восстановление украинских общин

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали финансовое соглашение о привлечении 100 млн евро для поддержки общин, прежде всего пострадавших в результате военной агрессии рф. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Что известно

Соответствующее соглашение было подписано во время Международной конференции по восстановлению Украины, оно находится в процессе ратификации.

Поддержка ЕИБ будет сосредоточена в частности на следующих сферах:

восстановление объектов муниципальной инфраструктуры, в том числе школы (включая мероприятия по реформированию системы школьного питания) и учреждения здравоохранения;

проекты по обеспечению жильем внутриперемещенных лиц;

объекты инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения.

В министерстве отметили, что за период с 2014 года на поддержку для восстановления в рамках двух финансовых соглашений между Украиной и ЕИБ было привлечено 540 млн евро средств займа.