Банки в Японии наращивают финансирование производства микросхем

Крупнейшие банки Японии ускоряют свой переход к увеличенному кредитованию производства микросхем. Об этом сообщает The Japan Times.

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Подробности

Одиннадцать региональных банков Кюсю и префектуры Окинава подписали соглашение о партнерстве с целью содействия концентрации полупроводниковой промышленности в регионе.

По оценкам Центра экономических исследований Кюсю, экономический эффект от инвестиций в чипы на острове Кюсю составит 20,1 трлн иен ($125,3 млрд) в течение 10 лет.

Ожидая роста спроса на средства со стороны этих отраслей, поскольку искусственный интеллект продолжает свое развитие, банки создали специальные команды и даже сотрудничают с региональными конкурентами, чтобы лучше подготовиться.

Рост инвестиций

Инвестиции в японский полупроводниковый бизнес в последние годы вырастают, поскольку Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире производитель полупроводников, строит заводы в префектуре Кумамото. А компания Rapidus, намеревающаяся производить чипы следующего поколения, открывает завод на Хоккайдо.