Курс валют на 8 июля: доллар и евро в банках подорожали

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,95 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,87−40,97, евро — 44,30−44,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,58−40,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,92−43,93 грн/евро.

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