Фонд госимущества привлек 181,6 миллиона гривен на приватизационных аукционах

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Торги на аукционах

По данным Фонда, средний рост стоимости объектов составляет 7,4 раза. В общей сложности в торгах приняли участие 54 участника, то есть в среднем за актив соревновались почти 7 инвесторов.

Самым дорогим лотом недели стал единственный имущественный комплекс ГП «Государственный проектный институт «ДИПРОВЕРФ», реализованный за 107 млн грн.

Планы на текущую неделю

На следующую неделю запланировано проведение 12 онлайн-аукционов. В частности, 10 июля состоится продажа ЕМК ГП «Днепропетровское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие». Актив включает 15 объектов недвижимости и инфраструктуры общей площадью более 5691,7 кв.м.

Ключевые условия приватизации включают сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет и запрет на увольнение работников в течение 6 месяцев. Стартовая цена — 114,9 млн грн.

Также объявлен аукцион по продаже ЕМК ГП «Инвестагро». Объект включает 25 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью — 6 222,2 м². Стартовая цена — 24,5 млн грн, дата проведения торгов — 8 июля.