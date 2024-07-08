За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 552190 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 июля: 1200 российских оккупантов, 16 танков, 1 самолет и 31 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 552190 (+1200) человек,
- танков — 8171 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 15685 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 14966 (+29) ед,
- РСЗО — 1115 (+0) ед,
- средства ПВО — 880 (+1) ед,
- самолетов — 361 (+1) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11893 (+31),
- крылатые ракеты — 2353 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20150 (+47) ед,
- специальная техника — 2503 (+8)
Источник: Минфин
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