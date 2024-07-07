За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 550 990 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 июля: 1150 российских оккупантов, 2 танка и 53 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 550990 (+1150) человек,
- танков — 8155 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 15645 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 14937 (+40) ед,
- РСЗО — 1115 (+0) ед,
- средства ПВО — 879 (+1) ед,
- самолетов — 360 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11862 (+53),
- крылатые ракеты — 2352 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20103 (+50) ед,
- специальная техника — 2495 (+16)
Источник: Минфин
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