В воскресенье, 7 июля, с 7.00 до 15.00 графики ограничения энергоснабжения действовать не будут. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: До 15:00 графики отключений электроэнергии не будут действовать. После — две очереди одновременно
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Графики отключений
С 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Источник: Минфин
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