6 июля, с 10.00 до 15:00 графики отключений электроэнергии не будут действовать. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: с 10.00 до 15:00 графики отключений электроэнергии не будут действовать
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Какая причина
Причиной отмены графиков в Укрэнерго называют пониженное потребление в выходной и увеличение выработки СЭС.
Источник: Минфин
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