Финской банковской группе Nordea предъявили обвинение в отмывании российских денег

Власти Дании выдвинули обвинения в отмывании миллиардов евро из россии финской банковской группе Nordea — крупнейшей в Скандинавии по размеру активов. Об этом сообщает Danmarks Radio.

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Что известно о деле

Подозрительные трансакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, 3,75 млрд долл.) были обнаружены в датской «дочке» финского банка в период с 2012 по 2015 год, они связаны с многочисленными российскими клиентами.

Выявленный случай отмывания в банке Nordea является самым большим в истории банковского сектора Дании.

В сообщении добавляют, что банк оказался неспособен осуществить адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене, а также проигнорировал предупреждение властей Дании.

Связи с РФ

Nordea работал в россии с 1994 года, а в 2010-х годах его российская «дочка» входила в 30 крупнейших банков страны.

После аннексии Крыма и первой волны западных санкций, финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.