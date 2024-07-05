К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 июля: доллар и евро выросли на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 5 июля
|
Закрытие 5 июля
|
Изменения
|
40,49/40,51
|
40,58/40,60
|
9 /9
|
43,82/43,82
|
43,89/43,90
|
7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,90 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,95, евро — 44,20−44,35 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии