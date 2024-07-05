Курс валют на вечер 5 июля: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 5 июля Закрытие 5 июля Изменения доллар 40,49/40,51 40,58/40,60 9 /9 евро 43,82/43,82 43,89/43,90 7/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,90 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,25 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,95, евро — 44,20−44,35 грн.

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