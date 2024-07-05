НБУ установил курс валют на понедельник: гривна упала в паре с евро

Национальный банк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 8 июля. Гривна упала в паре с евро , а в паре с долларом курс почти не изменился. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Следовательно, курс гривны к доллару составляет 40,5420 грн/$ по сравнению с 40,5458 грн/$ в пятницу. 4 июля он опускался до исторического минимума на уровне 40,7599 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро снизился на 8 копеек — до 43,8624 грн за евро. Месяц назад, 3 июня, он опускался до рекорда — 43,9850 грн за евро.