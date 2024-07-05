Торговая война отменяется: Китай надеется на соглашение с ЕС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2024, 14:25 Читати українською

Торговая война отменяется: Китай надеется на соглашение с ЕС

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что надеется вскоре достичь соглашения с Европейским союзом о запланированных тарифах блока на импорт китайских электромобилей, пишет CNBC.

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что надеется вскоре достичь соглашения с Европейским союзом о запланированных тарифах блока на импорт китайских электромобилей, пишет CNBC.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВопрос пошлин обсудят министрыВ середине июня Европейская комиссия объявила, что, если переговоры с Китаем пройдут неудачно, блок начнет вводить дополнительные пошлины на импортируемые китайские электромобили в четверг, 4 июля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Вопрос пошлин обсудят министры

В середине июня Европейская комиссия объявила, что, если переговоры с Китаем пройдут неудачно, блок начнет вводить дополнительные пошлины на импортируемые китайские электромобили в четверг, 4 июля. Окончательные меры вступят в силу через 4 месяца после этой даты, согласно данным пресс-релиза Европейской комиссии.

«Мы надеемся, что европейская сторона будет работать с Китаем, чтобы пойти навстречу друг другу, проявит искренность, ускорит процесс консультаций и, опираясь на правила и реальность, как можно скорее достигнет взаимоприемлемого решения», — заявило Министерство торговли Китая.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао и комиссар Европейской комиссии по торговле Валдис Домбровскис провели виртуальную встречу 22 июня, чтобы обсудить ситуацию.

Расследование ЕС

В прошлом году ЕС начал расследование роли госсубсидий в производстве электромобилей в Китае.

Индустрия новых транспортных средств, которая включает в себя гибридные автомобили и автомобили, работающие только на электроаккумуляторах, быстро развивается в Китае, и автопроизводители, такие как BYD, начали экспортировать свои автомобили в Европу и другие регионы.

Согласно анализу американского Центра стратегических и международных исследований, китайское правительство потратило $230,8 млрд за более чем десятилетие на развитие индустрии электромобилей.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают devildev, veigor и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами