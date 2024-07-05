Торговая война отменяется: Китай надеется на соглашение с ЕС

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что надеется вскоре достичь соглашения с Европейским союзом о запланированных тарифах блока на импорт китайских электромобилей, пишет CNBC.

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Вопрос пошлин обсудят министры

В середине июня Европейская комиссия объявила, что, если переговоры с Китаем пройдут неудачно, блок начнет вводить дополнительные пошлины на импортируемые китайские электромобили в четверг, 4 июля. Окончательные меры вступят в силу через 4 месяца после этой даты, согласно данным пресс-релиза Европейской комиссии.

«Мы надеемся, что европейская сторона будет работать с Китаем, чтобы пойти навстречу друг другу, проявит искренность, ускорит процесс консультаций и, опираясь на правила и реальность, как можно скорее достигнет взаимоприемлемого решения», — заявило Министерство торговли Китая.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао и комиссар Европейской комиссии по торговле Валдис Домбровскис провели виртуальную встречу 22 июня, чтобы обсудить ситуацию.

Расследование ЕС

В прошлом году ЕС начал расследование роли госсубсидий в производстве электромобилей в Китае.

Индустрия новых транспортных средств, которая включает в себя гибридные автомобили и автомобили, работающие только на электроаккумуляторах, быстро развивается в Китае, и автопроизводители, такие как BYD, начали экспортировать свои автомобили в Европу и другие регионы.

Согласно анализу американского Центра стратегических и международных исследований, китайское правительство потратило $230,8 млрд за более чем десятилетие на развитие индустрии электромобилей.