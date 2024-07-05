Трейдеры потеряли более $3,5 млрд на шорт-позициях Tesla за два дня

Держатели коротких позиций на акции Tesla за последние две торговые сессии потеряли около $3,5 млрд на фоне роста котировок компании. Акции Tesla выросли в ходе торгов на фондовой бирже NASDAQ с момента закрытия торгов 1 июля на 17,4%, закрывшись 3 июля на уровне $246,39. Об этом пишет CNBC.

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4 июля биржи NYSE и NASDAQ были закрыты в связи с национальным выходным в США по случаю празднования Дня независимости. С момента достижения годового минимума, зафиксированного 22 апреля, бумаги Tesla взлетели на 77,5%.

Почему акции выросли

Поводом для роста котировок Tesla в последние дни стал отчет компании, содержащий данные по производству и поставкам электромобилей за второй квартал 2024 года. Согласно данным документа, опубликованного 2 июля, общий объем поставок Tesla за три месяца составил 443 956 автомобилей. Общий объем производства в указанном периоде — 410 831 единица. Аналитики ожидали, что поставки Tesla достигнут 439 тыс единиц.

Общее число поставленных машин во втором квартале упало на 4,8% по сравнению с показателем годичной давности (466 140), но выросло на 14,8% по сравнению с первым кварталом.