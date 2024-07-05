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5 июля 2024, 12:18 Читати українською

Лейбористы впервые за 14 лет выиграли выборы в Британии. Кир Стармер станет новым премьер-министром

Лейбористская партия получила большинство в Палате общин Великобритании и сформирует следующее правительство. Премьер-министр Риши Сунак признал поражение Консервативной партии. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер поздравил однопартийцев с победой и заменит Сунака в должности премьер-министра, пишет BBC.

Лейбористская партия получила большинство в Палате общин Великобритании и сформирует следующее правительство.

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Результаты выборов

Лейбористская партия может получить 410 из 650 мест в парламенте. Правящая Консервативная партия получит лишь 131 место, что является самым плохим результатом партии в послевоенной истории. Либеральные демократы могут претендовать на 61 мандат, Шотландская национальная партия — на десять, свидетельствуют данные экзитполов.

Стармер сказал поклонникам лейбористов, что страна просыпается от «солнечного света надежды». По его словам, страна «готова к переменам», которые «начинаются прямо здесь. «Это ваша демократия, ваше сообщество и ваше будущее. Вы проголосовали, и теперь нам пора действовать», — заявил лидер Лейбористской партии.

Консервативная партия находилась у власти 14 лет, одержав победу на четырех последних выборах подряд.

Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании в октябре 2022 года. Он вошел на Даунинг-стрит как самый молодой глава правительства (42 года) за последние два столетия.

Как это повлияет на Украину

Лидеры лейбористов заявляли о приверженности Украине, поэтому особых изменений в политике не предусматривается.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
potator
potator
5 июля 2024, 13:04
#
Лидеры лейбористов заявляли о приверженности Украине, обеспокоенности пока ны выражали, петушки пока пусть остаются у петрушек
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 июля 2024, 13:05
#
Шило на мило:)
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