Минэкономики предупреждает о риске ускорения роста цен в Украине

Инфляция в Украине в январе-мае 2024 замедлилась до 2%, что является самым низким показателем за последние годы. Однако существуют риски роста цен в ближайшем будущем. Об этом говорится в обзоре Министерства экономики Украины.

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«Текущая „вялость“ цен стала отражением изменений в структуре экономики во время войны — подавленный потребительский спрос не покрывал постепенное восстановление внутреннего предложения, в том числе за счет высокого урожая 2023 года и импорта, что и обеспечило насыщенность рынка при сохранении ограниченных возможностей экспорта», — говорится в обзоре.

В то же время временный профицит предложения лишь частично сдерживает инфляцию, соответственно в те или иные месяцы могут преобладать по своему влиянию другие факторы продовольственного рынка (в частности, сезонность), которые и дальше определяли общий уровень ценового роста, сообщили в министерстве.

Кроме того, все сильнее ощущается давление со стороны затратных факторов, в частности:

вынужденную затратную адаптацию бизнеса к работе в условиях ограниченного электроснабжения; удорожание логистики;

повышение закупочных цен на сырье;

более высокие затраты на содержание персонала, в том числе на обеспечение безопасности труда и т. п.

Все это в итоге отразилось как на ускоренном росте цен на товары с более высокой добавленной стоимостью, так и подорожании услуг, прогнозируют в министерстве.

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«Ожидается, что в ближайшей перспективе и дальше будет преобладать влияние факторов, имеющих инфляционный характер — внутренние цены и дальше будут зависеть как от мирового тренда, учитывая его коррекцию, так и от весомой внутренней себестоимости продукции, которая сложилась вследствие разрушения значительной части инфраструктурных объектов, потребности в дальнейшем восстановлении поврежденных энергетических объектов и перестройке производственных процессов», — говорится в обзоре.

Кроме того, будет стимулировать рост цен неопределенность дальнейшего течения войны и вероятное углубление дефицита рабочей силы.