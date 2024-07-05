МВФ обновил сценарий и прогнозы по Украине

МВФ обновил негативный сценарий, в котором сохраняется предположение о более интенсивной войне, которая продлится до конца 2025 года. Об этом говорится в материалах МВФ, опубликованных на его сайте, передает «Интерфакс-Украина».

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Прогноз на 2024 год

Теперь предполагается, что шок начнется в третьем квартале 2024 по сравнению со вторым кварталом 2024 в третьем пересмотре. Сокращение экономики составит 1,7% в 2024 году по сравнению с ростом в базовом сценарии на 2,5−3,5%.

В предыдущем негативном сценарии МВФ оценивал возможный спад экономики Украины в 4%, но в то же время предполагал его прекращение и нулевой рост в следующем году, тогда как теперь Фонд считает, что при негативном сценарии в следующем году экономика Украины сократится еще на 1%.

Согласно прогнозам, сохраняющийся дефицит энергоресурсов приведет к снижению производства в 2025 году, что повлечет за собой дальнейшее сокращение ВВП на 1% в 2025 году по сравнению с третьим пересмотром.

Влияние войны

Фонд ожидает, что более затяжная война повлияет на экономические настроения, доступность энергоносителей, темпы возврата мигрантов, потребности в бюджетных расходах и экспортный потенциал.

В обновленном негативном сценарии оценка дефицита торгового баланса в этом году увеличена на $1,3 млрд — до $34,4 млрд, в следующем году — на $0,7 млрд, до $26,0 млрд по сравнению с соответственно $27,8 млрд и $32,2 млрд в базовом варианте.

Повышена также и оценка дефицита текущего счета с 7,9% ВВП до 8,6% ВВП в этом году и с 1,4% ВВП до 1,7% ВВП в следующем году, тогда как в базовом сценарии эти показатели прогнозируются на уровне соответственно 5,8% % ВВП и 6,9% ВВП.

Валютный рынок

Дисбалансы на валютном рынке снова выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокому номинальному обесцениванию в ближайшие годы, прежде чем оно приблизится к базовому тренду.

Временное давление на режим управляемой гибкости обменного курса в рамках сценария снижения курса может потребовать повторного введения некоторых мер валютного контроля, которые использовались ранее во время войны.

С учетом вышеперечисленного в негативном сценарии оценка международных резервов на конец этого года снижена на $1,9 млрд — до $32,5 млрд, на конец следующего — на $3,4 млрд, до $36,6 млрд против $41,8 млрд и $43,0 млрд в базовом сценарии.

В то же время, благодаря снижению на этот и следующий год в негативном сценарии оценки дефицита бюджета на 1,0−0,9% ВВП — до 27,4% ВВП и 23,9% ВВП соответственно МВФ улучшил оценку долга на 1,2−1,7 % ВВП — до 104,7% ВВП и 121,5% ВВП соответственно.

Инфляция

Что касается инфляции, то ее прогноз в негативном сценарии оставлен прежним: 10% в этом году и 8,5% в следующем против 8% и 7% в базовом прогнозе.