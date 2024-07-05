Курс валют на 5 июля: в банках доллар подешевел на 15 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,45−40,95 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,77−40,85, евро — 44,10−44,27 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,49−40,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,82−43,82 грн/евро.

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