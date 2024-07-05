В пятницу, 5 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня графики отключения света будут действовать круглосуточно
«С 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
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Напомним
После того как россия уничтожила значительную часть энергогенерации в Украине, были введены почасовые графики отключения электроэнергии.
Источник: Минфин
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