За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 548 580 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 июля: 1 110 российских оккупантов, 10 танков и 57 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 548580 (+1110) человек,
- танков — 8142 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 15611 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 14831 (+54) ед,
- РСЗО — 1115 (+0) ед,
- средства ПВО — 878 (+0) ед,
- самолетов — 360 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11751 (+57),
- крылатые ракеты — 2342 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19977 (+54) ед,
- специальная техника — 2473 (+5).
Источник: Минфин
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