К закрытию межбанка курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 июля: доллар на межбанке подешевел на 15 копеек
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Открытие 4 июля
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Закрытие 4 июля
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Изменения
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40,63/40,66
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40,49/40,51
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14/15
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43,85/43,87
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43,74/43,75
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11/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,00 грн. Евро покупают за 43,65 грн, а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,80−40,89, евро — 44,10−44,25 грн.
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Источник: Минфин
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