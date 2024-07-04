Открытие рынка земли пришлось на сложный период нашей страны, ведь полномасштабная война повлияла на планы ключевых игроков рынка. Несмотря на это, земельная реформа продолжается, а с 1 января 2024 года начался ее второй этап — покупать землю разрешили юрлицам.
Agro Invest Day 2024: что готовит конференция в этом году и кому не следует ее пропускать
Поскольку это направление инвестирования едва ли не самое молодое в Украине, потенциальным инвесторам есть еще многому поучиться. Поэтому конференция Agro Invest Day станет настоящей находкой для тех, кто хочет разбираться, как правильно купить, сдать или продать землю.
Мы решили рассказать, о чем именно будет Agro Invest Day 2024 года.
Спикеры и темы
Конференция пройдет 11 июля в UNIT.City в Киеве. Мероприятие достаточно длительное — участники будут находиться на локации с 13:00 до 20:00. В течение этого времени гостей мероприятия будут ждать:
- выступления более 15 спикеров;
- возможность приобщиться к дискуссиям и получить актуальную информацию о рынке земли и последних введенных изменениях;
- возможность приобщиться к нетворкингу для установления деловых и дружеских контактов, встреч с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами.
Среди спикеров будут эксперты рынка земли, профессиональные инвесторы и аналитики. Например, Роман Нейтер, эксперт по аграрной и земельной политике KSE, темой доклада которого станет «Рынок земли через 3 года: тенденции, цены, активность игроков, статистика».
Спикером Agro Invest Day также станет коммерческий директор «Твоє Коло», профессиональный инвестор в недвижимость Егор Лесничий. Он будет рассказывать о пассивных инвестициях на рынке земли, в частности об инструментах, стратегиях и доходности.
Также одним из спикеров будет Виталий Федоришен инвестор-практик с опытом 15 лет. Он подробно и на примере расскажет обо всех возможностях и перспективах инвестирования в агро на фондовом рынке в 2024 году.
В программе мероприятия также предусмотрены дискуссии по важным темам, которые волнуют украинских инвесторов. Например, в рамках дискуссии «Когда украинская земля будет стоить как в Польше?» будут поднимать следующие вопросы:
- Перспективы роста цен «до европейского уровня»: какие предпосылки.
- Воздействие войны и открытие доступа юридических лиц на рынок земли.
- Кто сегодня инвестирует в землю?
- Популярные регионы и стратегия инвестирования.
- Сколько уже заработали инвесторы, кто вошел в рынок до войны?
- Какова справедливая стоимость аренды, от чего зависит и как извлечь из нее максимум?
В рамках еще одной дискуссии ее участники будут искать ответ на вопрос «Как лидеры украинского агро адаптируются к условиям военного времени?» В частности, будут говорить о наибольших угрозах и потребностях агропроизводителей, изменениях в логистике и основных направлениях экспорта, планах по земельному банку, возможностях и перспективах инвестирования в украинское агро на фондовых рынках и другие темы.
Участники дискуссионных панелей:
- Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar».
- Андрей Усенко, СЕО и основатель Твоє Коло, совладелец КУА Профит.
- Владимир Радько, руководитель проекта KupiPai от Concorde Capital.
- Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest. Эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат.
- Олег Хоменко, генеральный директор УКАБ.
- Олег Лазоренко, руководитель земельного банка АПГ АРНИКА.
Как присоединиться?
Для этого нужно заказать билет по ссылке. В стоимость билета входит оффлайн-участие в конференции, пакет участника конференции, а также презентации всех спикеров.
Agro Invest Day 2024 — это возможность приобщиться к комьюнити и найти тех, с кем инвестировать в землю станет просто, понятно и выгодно. Не мешайте и обеспечьте себе участие в конференции!
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