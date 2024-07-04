Agro Invest Day 2024: что готовит конференция в этом году и кому не следует ее пропускать

Открытие рынка земли пришлось на сложный период нашей страны, ведь полномасштабная война повлияла на планы ключевых игроков рынка. Несмотря на это, земельная реформа продолжается, а с 1 января 2024 года начался ее второй этап — покупать землю разрешили юрлицам.

Поскольку это направление инвестирования едва ли не самое молодое в Украине, потенциальным инвесторам есть еще многому поучиться. Поэтому конференция Agro Invest Day станет настоящей находкой для тех, кто хочет разбираться, как правильно купить, сдать или продать землю.

Мы решили рассказать, о чем именно будет Agro Invest Day 2024 года.

Спикеры и темы

Конференция пройдет 11 июля в UNIT.City в Киеве. Мероприятие достаточно длительное — участники будут находиться на локации с 13:00 до 20:00. В течение этого времени гостей мероприятия будут ждать:

выступления более 15 спикеров;

возможность приобщиться к дискуссиям и получить актуальную информацию о рынке земли и последних введенных изменениях;

возможность приобщиться к нетворкингу для установления деловых и дружеских контактов, встреч с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами.

Среди спикеров будут эксперты рынка земли, профессиональные инвесторы и аналитики. Например, Роман Нейтер, эксперт по аграрной и земельной политике KSE, темой доклада которого станет «Рынок земли через 3 года: тенденции, цены, активность игроков, статистика».

Спикером Agro Invest Day также станет коммерческий директор «Твоє Коло», профессиональный инвестор в недвижимость Егор Лесничий. Он будет рассказывать о пассивных инвестициях на рынке земли, в частности об инструментах, стратегиях и доходности.

Также одним из спикеров будет Виталий Федоришен инвестор-практик с опытом 15 лет. Он подробно и на примере расскажет обо всех возможностях и перспективах инвестирования в агро на фондовом рынке в 2024 году.

В программе мероприятия также предусмотрены дискуссии по важным темам, которые волнуют украинских инвесторов. Например, в рамках дискуссии «Когда украинская земля будет стоить как в Польше?» будут поднимать следующие вопросы:

Перспективы роста цен «до европейского уровня»: какие предпосылки.

Воздействие войны и открытие доступа юридических лиц на рынок земли.

Кто сегодня инвестирует в землю?

Популярные регионы и стратегия инвестирования.

Сколько уже заработали инвесторы, кто вошел в рынок до войны?

Какова справедливая стоимость аренды, от чего зависит и как извлечь из нее максимум?

В рамках еще одной дискуссии ее участники будут искать ответ на вопрос «Как лидеры украинского агро адаптируются к условиям военного времени?» В частности, будут говорить о наибольших угрозах и потребностях агропроизводителей, изменениях в логистике и основных направлениях экспорта, планах по земельному банку, возможностях и перспективах инвестирования в украинское агро на фондовых рынках и другие темы.

Участники дискуссионных панелей:

Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar».

Андрей Усенко, СЕО и основатель Твоє Коло, совладелец КУА Профит.

Владимир Радько, руководитель проекта KupiPai от Concorde Capital.

Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest. Эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат.

Олег Хоменко, генеральный директор УКАБ.

Олег Лазоренко, руководитель земельного банка АПГ АРНИКА.

Как присоединиться?

Для этого нужно заказать билет по ссылке. В стоимость билета входит оффлайн-участие в конференции, пакет участника конференции, а также презентации всех спикеров.

Agro Invest Day 2024 — это возможность приобщиться к комьюнити и найти тех, с кем инвестировать в землю станет просто, понятно и выгодно. Не мешайте и обеспечьте себе участие в конференции!