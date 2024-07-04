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4 июля 2024, 19:00 Читати українською

Agro Invest Day 2024: что готовит конференция в этом году и кому не следует ее пропускать

Открытие рынка земли пришлось на сложный период нашей страны, ведь полномасштабная война повлияла на планы ключевых игроков рынка. Несмотря на это, земельная реформа продолжается, а с 1 января 2024 года начался ее второй этап — покупать землю разрешили юрлицам.

Открытие рынка земли пришлось на сложный период нашей страны, ведь полномасштабная война повлияла на планы ключевых игроков рынка.

Поскольку это направление инвестирования едва ли не самое молодое в Украине, потенциальным инвесторам есть еще многому поучиться. Поэтому конференция Agro Invest Day станет настоящей находкой для тех, кто хочет разбираться, как правильно купить, сдать или продать землю.

Мы решили рассказать, о чем именно будет Agro Invest Day 2024 года.

Спикеры и темы

Конференция пройдет 11 июля в UNIT.City в Киеве. Мероприятие достаточно длительное — участники будут находиться на локации с 13:00 до 20:00. В течение этого времени гостей мероприятия будут ждать:

  • выступления более 15 спикеров;
  • возможность приобщиться к дискуссиям и получить актуальную информацию о рынке земли и последних введенных изменениях;
  • возможность приобщиться к нетворкингу для установления деловых и дружеских контактов, встреч с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами.

Среди спикеров будут эксперты рынка земли, профессиональные инвесторы и аналитики. Например, Роман Нейтер, эксперт по аграрной и земельной политике KSE, темой доклада которого станет «Рынок земли через 3 года: тенденции, цены, активность игроков, статистика».

Спикером Agro Invest Day также станет коммерческий директор «Твоє Коло», профессиональный инвестор в недвижимость Егор Лесничий. Он будет рассказывать о пассивных инвестициях на рынке земли, в частности об инструментах, стратегиях и доходности.

Также одним из спикеров будет Виталий Федоришен инвестор-практик с опытом 15 лет. Он подробно и на примере расскажет обо всех возможностях и перспективах инвестирования в агро на фондовом рынке в 2024 году.

В программе мероприятия также предусмотрены дискуссии по важным темам, которые волнуют украинских инвесторов. Например, в рамках дискуссии «Когда украинская земля будет стоить как в Польше?» будут поднимать следующие вопросы:

  • Перспективы роста цен «до европейского уровня»: какие предпосылки.
  • Воздействие войны и открытие доступа юридических лиц на рынок земли.
  • Кто сегодня инвестирует в землю?
  • Популярные регионы и стратегия инвестирования.
  • Сколько уже заработали инвесторы, кто вошел в рынок до войны?
  • Какова справедливая стоимость аренды, от чего зависит и как извлечь из нее максимум?

В рамках еще одной дискуссии ее участники будут искать ответ на вопрос «Как лидеры украинского агро адаптируются к условиям военного времени?» В частности, будут говорить о наибольших угрозах и потребностях агропроизводителей, изменениях в логистике и основных направлениях экспорта, планах по земельному банку, возможностях и перспективах инвестирования в украинское агро на фондовых рынках и другие темы.

Участники дискуссионных панелей:

  • Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar».
  • Андрей Усенко, СЕО и основатель Твоє Коло, совладелец КУА Профит.
  • Владимир Радько, руководитель проекта KupiPai от Concorde Capital.
  • Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest. Эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат.
  • Олег Хоменко, генеральный директор УКАБ.
  • Олег Лазоренко, руководитель земельного банка АПГ АРНИКА.

Как присоединиться?

Для этого нужно заказать билет по ссылке. В стоимость билета входит оффлайн-участие в конференции, пакет участника конференции, а также презентации всех спикеров.

Agro Invest Day 2024 — это возможность приобщиться к комьюнити и найти тех, с кем инвестировать в землю станет просто, понятно и выгодно. Не мешайте и обеспечьте себе участие в конференции!

Источник: Минфин
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